Nueva balacera en penal de Culiacán

Culiacán, Sin.- Nuevamente se reportaron disparos de armas de fuego al interior del centro penitenciario de Culiacán, donde presuntamente un interno resultó muerto y uno más resultó herido y fue llevado de emergencia en una ambulancia a un hospital de la capital del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la mañana de este lunes un interno, identificado como José Alberto “N”, de 23 años, se desvaneció de forma imprevista en el módulo de los servicios médicos del penal, donde le brindaron auxilio, pero ya no respondió.

A las pocas horas de este incidente, se emitieron las alertas por disparos dentro del centro penitenciario de Culiacán, por lo que el Ejército y la Guardia Nacional reforzaron la seguridad externa del recinto, en tanto custodios y elementos estatales, se ubicaron en las torres.

Tras los disparos un interno murió y otro más fue herido y trasladado a un hospital, sin que las autoridades competentes, den a conocer la situación que prevalece en este sitio.

En tanto, la Fiscalía investiga la muerte de Rigoberto “N” por impactos de bala, cuyo cadáver fue abandonado en la entrada del área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.