México y EU, contra tráfico de armas

Ciudad Juárez, Chih.- México y Estados Unidos lanzaron una nueva iniciativa conjunta para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano, en un intento por atacar una de las principales fuentes de violencia en el país: el ingreso ilegal de armamento desde el norte hacia el sur, algo que pudo constatar EFE este lunes en la fronteriza Ciudad Juárez.

El plan contempla operativos bilaterales y controles más estrictos en los cruces internacionales, como el instalado recientemente en el Puente Córdova-Américas, uno de los más transitados de la frontera binacional y que une Ciudad Juárez con la estadounidense El Paso, donde elementos del Ejército revisan vehículos en busca de armas y municiones.

Las autoridades mexicanas destacaron que el objetivo es “salvaguardar la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”.

Para el profesor investigador Ricardo Melgoza Ramos, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el acuerdo abre una ventana de oportunidad tras experiencias fallidas.

“Ya se hablaba de un acuerdo del tráfico de armas, recordaremos el fallido proceso de ‘Rápido y Furioso’. Sin embargo, creemos que este nuevo intento puede ser positivo”, aseguró Melgoza sobre la iniciativa de rastreo de armas acordada entre 2006 y 2011.

Asimismo, Melgoza añadió que el cambio de política en seguridad bajo el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, representa una ruptura con el lema de ‘abrazos no balazos’ del expresidente López Obrador.