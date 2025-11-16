Pozol, oro mexicano de los probióticos

logo pulso
El Universal

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
Reynosa, Tamps.- Con el descubrimiento de la bacteria Lactiplantibacillus Plantarum St Uatensis el pozol se ha transformado: de una bebida energética y nutritiva al oro mexicano de los probióticos.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas descubrieron que el pozol, alimento hecho con masa de maíz, cuenta con esta bacteria que tiene capacidades metabólicas ya que ayuda a producir compuestos que requiere el cuerpo humano como el triptófano.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Humberto Martínez Montoya, adscrito al doctorado en ciencias biomédicas, descubrió junto a sugrupo de estudiantes que el pozol genera estos microorganismos que al consumirlos favorecen la digestión y alivian los síntomas de diversas enfermedades.

El pochotl de origen prehispánico cambió su nombre a pozol con la llegada de los españoles, y actualmente se consume en el sur del país. Está elaborado de masa de maíz y agua, pero ha tenido modificaciones ya que se le agrega también cacao, para darle un mejor sabor.

Los investigadores de la UAT descubrieron que la masa de maíz en agua que se fermenta durante cierto tiempo y se convierte en pozol contiene una gran cantidad de probióticos.

“Por ejemplo, en Tapachula lo fermentan por dos horas y después se consume frío, pero en Tabasco la fermentación es más prolongada y tiene un sabor diferente —más ácido— ya que está fermentado por bacterias ácido lácticas que potencialmente pueden ser probióticos”.

Detalla que esta bebida no se había estudiado a fondo, por lo que lograron aislar la bacteria, secuenciar el genoma y así estudiar todos los genes y descubrir que esta bacteria tiene capacidades metabólicas.

Indica que las personas que consume pozol en Tabasco o Chiapas refieren que se sienten muy bien porque desde siglos han consumido esta bebida y se han alimentado de una fuente de probióticos, por lo que tienen una buena salud intestinal, buen metabolismo de azúcares complejos y beneficios que se ven reflejados en su salud gracias al consumo de estos alimentos.

