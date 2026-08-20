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UNAM lidera rankings internacionales de universidades en México

El IPN y Tecnológico de Monterrey también aparecen en los rankings internacionales.

Por El Universal

Agosto 20, 2026 08:12 a.m.
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UNAM lidera rankings internacionales de universidades en México
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      La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se consolidó como la institución de educación superior mejor posicionada del país al encabezar los resultados mexicanos en dos de las clasificaciones universitarias más reconocidas a nivel internacional: el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026 y el Ranking Webometrics 2026.

      UNAM entre las 300 mejores universidades del mundo

      De acuerdo con el ARWU 2026, elaborado por el Instituto de Educación Superior de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, la UNAM se ubicó en el rango 201-300 entre las mejores universidades del mundo, posición que ha mantenido de manera ininterrumpida durante las últimas seis ediciones de esta medición.

      La clasificación analiza a más de 2 mil 500 universidades de investigación científica y publica únicamente a las mil mejor evaluadas. En este listado, la UNAM ocupa el primer lugar entre las instituciones mexicanas y el segundo en América Latina, únicamente por debajo de la Universidad de São Paulo, de Brasil.

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      Además de la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) es la única otra institución mexicana que aparece entre las mil universidades incluidas en el ranking.

      El ARWU evalúa indicadores relacionados con la investigación y el desempeño científico, como los premios Nobel y Medallas Fields obtenidos por egresados y académicos, el número de investigadores altamente citados, la producción de artículos científicos indexados en bases de datos internacionales y el rendimiento académico per cápita.

      Debido a la metodología del ranking, a partir de la posición 101 las universidades son agrupadas por rangos, por lo que no se asigna un lugar específico a la UNAM dentro del bloque 201-300.

      Reconocen impacto en conocimiento de la UNAM

      Por otra parte, el Ranking Webometrics, cuya edición más reciente fue publicada el pasado 22 de julio, colocó a la UNAM en el sitio 127 a nivel mundial entre cerca de 32 mil instituciones de educación superior de más de 200 países.

      En esta clasificación, la Universidad Nacional es la única institución mexicana ubicada entre las primeras 500 posiciones del mundo. El Tecnológico de Monterrey aparece como la segunda universidad del país mejor situada en este listado.

      A diferencia del ARWU, Webometrics mide la presencia, visibilidad e impacto del conocimiento generado por las universidades en internet, a partir del alcance y difusión de sus contenidos académicos y científicos en la red.

      Los resultados de ambas clasificaciones ratifican la posición de la UNAM como la principal institución de educación superior de México y una de las más destacadas de América Latina, al mantener indicadores competitivos tanto en producción científica como en la difusión internacional del conocimiento que genera su comunidad académica.

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