Leviatán: Agenda pública

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Bloqueo en MORENA al huasteco, con sabor a derrota.

Proclamando su simpatía por MORENA desde que hizo pública su intención de competir en la elección a gobernador, presumiendo presunta cercanía nunca comprobada con la presidenta Sheinbaum y, simpatizando con el grupo político y cercanía con Adrián Augusto López y Andrés Manuel López Beltran, Gerardo Sánchez Zumaya sufrió una primera derrota que pudiera ser definitiva en sus aspiraciones a dirigir el estado en 2027.

El huasteco de Tanquián, quien supo concretar en parte la inconformidad contra el Gallardismo como grupo gobernante con total poder e influencia en el poder legislativo y en el judicial y una injerencia casi definitiva con alcaldes y organismos públicos "autónomos", como la fiscalía del estado, la CEDH, el CEEPAC y en la ya casi desaparecida CEGAIP, voló muy alto sin entender lo que la cruda realidad le mostró, sin entender que por mucho que repita las mentiras que le diseñaron para su discurso, estas no se convierten en verdad, ni que, entre más alto haya querido creer que estaba en el camino del triunfo, más dura y dolorosa será la realidad y la caída.

Ante esto, Sánchez Zumaya tendría que recomponer su estrategia, si realmente pretende tener alguna oportunidad de ser un candidato competitivo, o por lo menos candidato de MORENA o de otro partido, pero, sobre todo, debe entender el engaño de personajes que abusaron de su novatez e ingenuidad política, como algunos ex liderazgos políticos del PAN, como los hermanos Xavier y David Azuara, de algunos periodistas con la prioridad única en sus intereses personales como Omar Niño y de líderes sociales que hace mucho perdieron el control de las bases en su territorio y sueñan con regresar a ejercer el poder.

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Sánchez Zumaya, sin recato o aviso público fue abandonado por la dirigencia nacional de MORENA en su intención de ser candidato al gobierno del estado durante su registro como aspirante a "coordinador para la defensa de la 4T" hace unas semanas, no teniendo otra alternativa que hacerlo bajo las siglas del PT, a pesar de que hizo previa precampaña abierta con fines electorales con simpatía y de forma explícita a favor de MORENA, escudándose en una fundación personal de ayuda a grupos vulnerables, pero sin el apoyo del partido de la presidenta, que tanto alardeaba tener.

Señalado por medios nacionales de presuntas irregularidades en PEMEX, Sánchez Zumaya, tuvo que ver pasar con enojo y vergüenza que la dirigente de MORENA Ariadna Montiel y la presidenta de la comisión de elecciones Citlali Hernández se retiraban de su registro en el Word Trade Center de la Ciudad de México haciéndole vacío, a pesar de haber llevado acarreados a su registro, con la sorpresa y el disgusto más, de que ni el líder nacional del PT, Alberto Anaya lo acompañó para respaldarle.

Un antecedente que debió prender los focos rojos del huasteco, fue la tardanza para que MORENA le resolviera, o no, su solicitud de afiliación a ese partido desde fines de septiembre pasado, sin conocerse por qué no se concretó dicha solicitud, presumiéndose que no pasó por los filtros de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones cuyo cometido es revisar los perfiles de quienes busquen afiliarse o integrarse al movimiento, aunque fuentes confiables confirmaron que, a pesar de que su afiliación y credencial como militante de MORENA ya estaba aprobada, las altas esferas de ese partido, dieron la instrucción de no entregárselas en su intención de registrarse.

La falta de apoyo de la dirigencia nacional a Sánchez Zumaya, pudiera ser debido a un párrafo de la convocatoria de MORENA que establece que: "Quienes pretendan participar en el proceso de designación – como coordinadores para la defensa de la 4T - deberán acreditar el cumplimiento de las normas internas, los principios éticos de nuestro movimiento y realizar al menos una actividad de formación ética y política organizada por el Instituto Nacional de Formación Política", requisitos que el huasteco parecería no cumplió.

Si realmente Sánchez Zumaya pretende ser candidato a gobierno del estado, deberá de replantear múltiples estrategias y sobre todo su narrativa, ya que sólo ha sabido confrontar y amenazar, dejando la incertidumbre si tiene planteamientos serios a favor del desarrollo, la seguridad, la economía y el bienestar de San Luis Potosí.

Ante esto, finalmente, surgen los siguientes inminentes cuestionamientos: ¿Porqué la desfachatez de la dirigencia nacional del PT, de hacer a un lado nuevamente a su siempre fiel militancia de San Luis Potosí, al abanderar el registro del huasteco multi señalado por medios de comunicación nacionales y otros actores de presunta corrupción, haciendo a un lado a liderazgos históricos de ese partido?

¿De qué servirá toda esta parafernalia de convocatorias, registros, trabajo de tierra, promoción, gastos, intenciones y palabras de quienes, si cumplieron la formalidad de inscribirse al proceso de acuerdo a la convocatoria, si en un momento dado, de acuerdo a las coyunturas políticas que se presenten los próximos meses, la dirigencia nacional podrá elegir quien represente a MORENA como candidato a la gubernatura en 2027?

¿Por qué el descaro de Xavier y David Azuara Zúñiga, el primero ex presidente estatal del PAN y ahora boyante empresario turístico y el segundo actual diputado federal por ese partido, quienes siguen dando la espalda a sus pocos simpatizantes en acción nacional, al ser desde hace tiempo mancuerna, asesores y compadres del "empresario" ahora metido a político, representante del PT en el proceso para ser candidato a gobernador, Gerardo Sánchez Zumaya?