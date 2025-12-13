Proponen prisión a abogados despojadores

La diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para sancionar con prisión a los profesionistas del derecho que, aprovechando su conocimiento legal, asesoren, faciliten o ejecuten actos de despojo de inmuebles en perjuicio de sus legítimos propietarios.

LEA TAMBIÉN "Juzgan a Duarte 3 veces por mismo delito", señala abogado Defensa de Duarte plantea dudas sobre legalidad del proceso judicial

La propuesta plantea adicionar el artículo 395 Bis, con el fin de establecer penas de seis a doce años de prisión, además de multas de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la inhabilitación para ejercer la profesión hasta por diez años.

De acuerdo con la iniciativa, la misma sanción aplicaría a los abogados que, con conocimiento de causa, tramiten, gestionen o presenten documentos falsos o simulados para obtener la posesión o propiedad de un inmueble.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen. En el texto se establece que, si el responsable es notario público, corredor público o servidor público del ámbito judicial o registral, la pena podrá incrementarse hasta en una mitad.

En la exposición de motivos, la diputada advierte que en los últimos años se ha registrado un incremento preocupante de casos de despojo ilegal de viviendas, terrenos y locales, en los que no solo participan particulares, sino también profesionistas del derecho que utilizan su formación para orquestar maniobras fraudulentas.

Señala que este tipo de conductas resulta especialmente grave, ya que proviene de quienes, por su profesión, están obligados a defender la legalidad, la justicia y el patrimonio de las personas, y que la participación dolosa de abogados o notarios erosiona la confianza en las instituciones jurídicas y en el sistema de justicia.

La legisladora expone que, si bien el artículo 395 del Código Penal Federal ya sanciona el delito de despojo, no contempla una agravante específica cuando este es cometido por profesionistas del derecho que abusan de su calidad, por lo que considera necesario cerrar ese vacío legal, inhibir estas prácticas y fortalecer la ética profesional.