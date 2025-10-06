Protestan contra maltrato animal en la capital del país

Ciudad de México.- Un grupo de aproximadamente 300 personas marcharon desde el Mercado de Sonora hasta el Zócalo capitalino para exigir que se detenga el maltrato animal en la Ciudad de México.

El contingente tenía proyectado caminar en los alrededores de dicho mercado, para demandar un alto a la venta y el uso de animales para ritos, pero un grupo de choque se los impidió al lanzarles huevos e insultos.

Ante esto, los manifestantes decidieron avanzar al primer cuadro de la Ciudad para evitar provocaciones y enfrentamientos.

Durante su movilización lanzaron gritos y consignas a favor del cuidado animal como: “¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, la venta de animales se debe terminar!”, “¡Va a caer, va a caer, el mercado va a caer!”, “¡La Santería es una cobardía!”, “¡No seas inconsciente, son seres sonrientes!”, “¡Tu ritual no justifica crueldad!”, “¡Justicia ya para los animales!”, “¡Delincuentes, criminales, los que venden animales!”, entre otras.

Los activistas también llevaban mantas y pancartas en contra del maltrato animal; otros llevaban a sus mascotas y algunos máscaras de perros y gatos.

Tras varios minutos de un paso complicado debido a la cantidad de personas que salían del Zócalo, los animalistas arribaron al primer cuadro, quitaron varias sillas y se plantaron frente al balcón central de Palacio Nacional para seguir gritando consignas.

“Que cierren el Mercado de Sonora y cumplan, conforme a derecho, el amparo que ya está a favor de los animales, y que se cierre el proyecto Saguaro porque nuestro movimiento se llama ‘Salvemos a las ballenas’”, dijo Ethel Frida Herrejón, vocera de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas.