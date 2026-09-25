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Monreal descarta que PT cause pérdida de 12 gubernaturas en 2027

Presidente de la Mesa Directiva urge diálogo y conciliación para mantener coalición electoral.

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 02:44 p.m.
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Monreal descarta que PT cause pérdida de 12 gubernaturas en 2027
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el PT no tiene la capacidad para hacer que su partido pierda hasta 12 gubernaturas en la elección de 2027, como afirmó el coordinador petista, Reginaldo Sandoval.

      PT no influirá en pérdida de gubernaturas 2027, afirma Monreal

      "Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuerza suficiente, no lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación", dijo el legislador.

      Monreal Ávila manifestó que su partido "es muy fuerte" y buscará solucionar el conflicto con el PT por la designación de coordinadores estatales mediante encuesta.

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      Morena buscará solución con PT por coordinadores estatales

      "Esta expresión del diputado Reginaldo Sandoval es respetable, yo no tengo por qué descalificarla, pero sí puedo decir que Morena va a caminar unido, que Morena es muy fuerte en el país, que Morena va a zanjar las diferencias que hasta ahora ha tenido, y que estoy seguro de que Morena y su dirigencia, su militancia va a sortear este desencuentro temporal que tenemos con motivo de la selección de los coordinadores estatales".

      Hizo un llamado al PT para mantener la coalición y que participen juntos en la elección concurrente del próximo año, en la que se elegirán 17 gobernadores del país.

      "Me gustaría que juntos camináramos", dijo Monreal Ávila.

      El dato

      El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho, hizo un llamado al PT para que anteponga "la conciliación y el diálogo".

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