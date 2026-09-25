Stray Kids no salió en Palacio Nacional pese a expectativa de fans

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Un rumor que salió desde la "Mañanera" de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo movilizó a los fans del grupo de K-pop Stray Kids, quienes confiaron en que sus integrantes se asomarían de Palacio Nacional como lo hizo la famosa agrupación BTS en mayo pasado.

"¡Mamá, qué tal que sí salen!", "¡Por favor, que salgan!" y "Ya los quiero ver!" se escuchaba decir a los adolescentes que fueron acompañados por sus papás y mamás al Zócalo, con la esperanza de ver a sus ídolos. La ilusión se apagó porque el grupo nunca salió.

"Es que la Presidenta dijo que iban a venir", aseguraban algunos de los menos de 100 asistentes, quienes ya se veían entre las 50 mil personas que logró reunir BTS cuando sus integrantes salieron a un balcón de Palacio Nacional acompañados de la presidenta Sheinbaum Pardo.

En el marco de la visita oficial a México del presidente de Corea, Lee Jae Myung, la Mandataria había referido en su conferencia que negociar la presentación de Stray Kids podría ser uno de los temas que abordaría en la reunión con su homólogo coreano.

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"¿Podrían estar en el Zócalo de la Ciudad de México?", se le preguntó. "Ya vamos a ver", respondió la Titular del Ejecutivo federal, cuya administración regaló 10 boletos a través del DIF para sus conciertos de este fin de semana. La euforia se apagó.

Después de la mención que hizo Sheinbaum Pardo al grupo coreano en el Salón Tesorería, los seguidores de la banda comenzaron a reunirse por la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Con playeras de la agrupación y música, aguardaban ante un clima que amenazaba con llover.

Los seguidores de Stray Kids se mezclaban entre "grupos del Bienestar" que fueron convocados para echar porras a la Presidenta en su encuentro con Lee Jae Myung. Mencionaron a EL UNIVERSAL que tenían la esperanza de que los intérpretes de "Run It" se asomaran desde algún balcón de Palacio Nacional.

"Venimos a esperar para ver a Stray Kids, lo estamos siguiendo por redes y vemos que ya llegaron. En espera de que sí estén como BTS. Nomás dijeron que iba a haber un grupo sorpresa y estamos a la expectativa", dijo un padre de familia que acompañó a su hija.

María Daniela, quien tenía boletos para el concierto de Stray Kids el sábado en el Estadio GNP, expresó que iba a gritar, llorar y emocionarse si salían sus ídolos.

"Está chido [que la Presidenta] dé a conocer grupos o por ejemplo los que no alcanzan boletos para el concierto, que los puedan ver gratis", expresó la fan. Se quedó con las ganas de ver a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

"Nosotros tenemos boletos, pero sería otra cosa si los vemos de cerquita", decía otra fanática acompañada de su mamá.

"A lo mejor ya estaba amarrado, pero se les cayó", se mencionó desde el interior de Palacio Nacional. El equipo de Presidencia decía desconocer si el grupo aparecería.

Y mientras los fanáticos esperaban la supuesta aparición de Stray Kids, periodistas de la República de Corea que acompañaban al presidente aprovechaban para caminar por el Zócalo y tomarse selfies.

Si bien los integrantes de Stray Kids nunca aparecieron desde Palacio Nacional, al esposo de la Presidenta, Jesús María Tarriba, se le vio caminando por el Zócalo e incluso tomándose fotos con quienes ahí se encontraban.

"No estuvo Stray Kids, pero salió Jesús", escribieron en redes.

También, como "premio de consolación" para los fanáticos, la Presidenta de México y el mandatario de Corea salieron a uno de los balcones para saludar a quienes esperaban a sus ídolos e incluso formaron un corazón con sus brazos y con los dedos hicieron el "corazón coreano".

Dicen que fue de imprevisto, antes de salir a dar un mensaje a medios y recorrer Palacio.