Hombre queda atrapado dos días en chimenea en Hermosillo
Un hombre de 40 años quedó atrapado en la chimenea de una casa abandonada en Hermosillo y fue rescatado tras dos días.
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HERMOSILLO, Son., septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Un hombre de aproximadamente 40 años, quien presuntamente intentaba ingresar a una vivienda abandonada para robar, quedó atrapado durante dos días dentro de la chimenea del inmueble, al poniente de Hermosillo.
Hombre atrapado en chimenea en Hermosillo: rescate y atención médica
El hombre fue rescatado la mañana de este jueves 24 de septiembre, por elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, luego de que una persona que transitaba por el sector escuchara gritos, quejidos y llamados de auxilio provenientes de la propiedad.
El inmueble se localiza en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle José Obregón, y se encontraba deshabitado y con sus accesos cerrados, por lo que las autoridades investigan cómo logró ingresar.
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Investigación policial y detalles del incidente
De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hombre habría utilizado la chimenea como vía de acceso con la intención de entrar a la vivienda, pero terminó atorado en una abertura de apenas entre 25 y 30 centímetros.
El responsable de turno de Bomberos, Luis Arturo Daniel Téllez, informó que el hombre presentaba condiciones físicas deterioradas debido al tiempo que permaneció atrapado.
Para efectuar el rescate fue necesario utilizar una unidad de rescate y otra de rescate pesado.
Alrededor de 12 bomberos trabajaron en el retiro de parte del techo de la chimenea, una losa y varios ladrillos para poder liberar al hombre.
Después de aproximadamente 40 minutos de labores, los elementos lograron extraerlo de la estructura.
Paramédicos de Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica, bajo custodia de elementos de la Policía Municipal.
La corporación quedó a cargo de las investigaciones para determinar cómo ingresó al inmueble y esclarecer las circunstancias del incidente.
Una vez que concluya su atención médica, el hombre deberá rendir su declaración ante las autoridades correspondientes.
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