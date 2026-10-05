Muere hombre de 85 años tras incendio en vivienda de Apodaca

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Un adulto mayor perdió la vida la mañana de este lunes luego de registrarse un incendio en una vivienda de la colonia Balcones de Santa Rosa, en el municipio de Apodaca.

La emergencia fue reportada a las 7:07 horas en el domicilio marcado con el número 128 de la calle Aconcagua, hasta donde se desplazaron corporaciones estatales y municipales para combatir el fuego.

Elementos de Bomberos Nuevo León, en coordinación con Protección Civil estatal y de Apodaca, realizaron las maniobras para contener las llamas y evitar riesgos en los alrededores.

Una vez que las condiciones permitieron el ingreso y revisión de la vivienda, los rescatistas encontraron a un hombre de aproximadamente 85 años sin vida.

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Protección Civil de Nuevo León confirmó el fallecimiento, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que quedó atrapada dentro del domicilio.

Los trabajos para controlar y liquidar por completo el incendio se prolongaron durante poco más de una hora y concluyeron alrededor de las 8:20 horas.

Elementos de Seguridad Pública de Apodaca acordonaron el inmueble para preservar la zona y permitir las diligencias de las autoridades encargadas de investigar el caso.

Hasta ahora tampoco se ha establecido qué provocó el fuego. Las autoridades correspondientes deberán realizar los peritajes para determinar el punto donde comenzó y las posibles causas.

En la atención de la emergencia participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León y Apodaca, Bomberos Nuevo León y elementos de la Policía Municipal.

Tras concluir las labores de los cuerpos de auxilio, el domicilio permaneció bajo resguardo mientras se esperaba la intervención de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.