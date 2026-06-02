Quince alcaldes de Morelos están en la mira de la SSPC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuernavaca, Mor.- En 2025 alcaldes y funcionarios municipales de Morelos, con supuestos vínculos con el crimen organizado, comenzaron a ser observados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Morelos.

Un año después, cuando las investigaciones arrojaron elementos presuntivos de gran calado fuerzas federales y castrenses ejecutaron el Operativo Enjambre en esta entidad.

La madrugada del 20 de mayo, autoridades, políticos y empresarios de los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla y Totolapan se convirtieron en los primeros detenidos por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, hay autoridades de al menos otros 15 municipios que aún se investigan.

Las indagatorias han arrojado indicios contra alcaldes de Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala y Axochiapan. Todos ellos situados en la franja oriente de Morelos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En esta región del estado, el Cártel del Pacífico tiene mayor presencia y pelea el territorio con La Unión Tepito, liderada por un sujeto identificado como Milton, cita la investigación base del Operativo Enjambre Morelos.

En las carpetas de investigación hay otro grupo de alcaldes, exalcaldes, senadores y diputados federales considerados en datos de investigación estatal por su supuesta liga con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Linos, La Federación Morelense y La Familia Michoacana.

En este grupo, siempre de acuerdo con las investigaciones, destacan los presidentes municipales de Tlalquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapan, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Huitzilac, Jiutepec y Emiliano Zapata.