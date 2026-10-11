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Rachel se aproxima a costas de BC

Por EFE

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Rachel se aproxima a costas de BC
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      Ciudad de México.- La tormenta tropical Rachel cambió de rumbo en el Pacífico mexicano y se aproxima hacia las costas del estado de Baja California, donde seguirá generando precipitaciones y podría ingresar a tierra este fin de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

      Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora con rachas de 120, mientras se desplaza hacia el norte-noreste a 48 kilómetros por hora, según el último reporte del organismo meteorológico.

      A las 15:00 horas, el centro del fenómeno se localizó aproximadamente a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia y a 445 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Quintín, ambos en Baja California, de acuerdo con el aviso.

      Según la trayectoria proyectada por el SMN, Rachel podría ingresar a territorio mexicano como tormenta tropical este domingo por Baja California, antes de continuar debilitándose.

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      Se prevé que el sistema continúe generando precipitaciones fuertes en ese estado, además de vientos de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta siete metros de altura.

      Ante ello, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones de las autoridades.

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