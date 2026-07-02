Ratifican a Moctezuma como embajador en UE

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Ciudad de México.- El pleno de la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea (UE), el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo.

La designación fue avalada con 28 votos a favor y ocho en contra, del PAN y el PRI, por lo Esteban que Moctezuma Barragán rindió protesta de inmediato ante la Mesa Directiva.

Al presentar el dictamen, el presidente de la primera Comisión de la Permanente, Alejandro Murat, subrayó la importancia que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum otorga a las relaciones comerciales, políticas y culturales con la Unión Europea.

En su comparecencia en comisiones, Moctezuma Barragán aseguró que servirá al país por encima de cualquier interés.

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Subrayó que la prioridad en las relaciones con la Unión Europea es incrementar el intercambio comercial e intensificar la relación y cooperación diplomática, cultural y política ante el cambio de era que vivimos, que trae aparejada una reconfiguración geopolítica global que obliga al replanteamiento del papel que deben jugar los países y las regiones ante los profundos cambios estructurales del sistema internacional.

"Asumiré una sola encomienda que resume todo mi trabajo: representar a México en Europa en el momento más decisivo de nuestra relación en un cuarto de siglo, con preparación, lealtad institucional, imaginación, humildad y resultados verificables", puntualizó el funcionario.

Destacó que su plan de trabajo se sustenta en pilares como el diálogo político.