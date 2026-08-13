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Nacional

Rayo provoca incendio forestal en Sierra de San Carlos, Tamaulipas

Autoridades y voluntarios trabajan coordinadamente para contener el fuego y evitar su propagación.

Por El Universal

Agosto 13, 2026 08:10 p.m.
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Rayo provoca incendio forestal en Sierra de San Carlos, Tamaulipas
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      CIUDAD VICTORIA, Tamps., agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Autoridades y habitantes de la región señalaron que la caída de un rayo originó un incendio forestal en la Sierra de San Carlos, en el sitio conocido como Cerro del Diente.

      Guardia Estatal activa Plan Tamaulipas para controlar incendio

      La Secretaría de Seguridad Pública informó que personal de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas para controlar el fuego.

      Según el reporte, se trata de un incendio de tipo superficial, y en las acciones participan elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de Protección Civil del Estado, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Obras Públicas, así como personas voluntarias y habitantes del ejido Unión Morales.

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      Condiciones y medidas para contener el incendio

      Debido a las condiciones de viento que prevalecen en la zona, el incendio permanece activo en un sector de la ladera, donde se observa una columna de humo densa; sin que hasta el momento represente riesgo para la población.

      Como parte de las labores de prevención y control, los cuerpos de emergencia y brigadistas utilizan guardarrayas para contener el avance del fuego y evitar que se propague hacia otras áreas de la zona serrana.

      Se mantiene la vigilancia permanente sobre el comportamiento del incendio y se trabaja de manera coordinada para atender los puntos que permanecen activos.

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