Robo de carga en México ocurre mayormente en días laborables, indica Overhaul
Durante el segundo trimestre, 76 % de robos a transportistas en México involucraron violencia, según Overhaul.
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Ciudad de México, 13 ago (EFE).- Durante el segundo trimestre del año en México, el 76 % de los robos a transportistas presentaron algún tipo de violencia, indicando que al menos en ocho de cada diez robos de carga se materializó algún tipo de conducta violenta, indicó este jueves la firma Overhaul, especializada en gestión de riesgos.
Concentración geográfica y temporal de robos de carga
El reporte precisó que el 86,3 % de los robos de carga en México se concentró en diez estados del país, con el 46,7 % de todos ellos aglutinados en el Estado de México (18 %), Puebla (17,9 %) y Guanajuato (10,8 %).
Agregó que el 85 % de los robos de carga ocurrieron en días laborables (de lunes a viernes) y la actividad delictiva alcanzó su punto máximo entre el martes y el viernes, concentrando el 73 % de todos los incidentes.
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Categorías de productos más afectados y recomendaciones
La firma apuntó que las cinco categorías de productos más robadas fueron alimentos y bebidas (30 %), misceláneos (11 %), autopartes (9 %), construcción e industrial (9 %) y combustible (7 %).
Overhaul explicó así que el "robo de carga continúa como una de las principales problemáticas que afectan las cadenas logísticas en el país".
El reporte describe los patrones espaciales y temporales de este delito a nivel país para ayudar a los tomadores de decisiones a establecer estrategias de prevención que reduzcan el riesgo en sus operaciones.
Además, explicó que los modos de operación de los diferentes grupos delictivos que operan a lo largo del país "pueden variar mediante la identificación de 'hot spots' a nivel regional, estatal y por carretera".
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