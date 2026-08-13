Ernesto Ruffo recibe atención médica y medicamentos en penal Altiplano

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Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, permanece en el penal del Altiplano en el Estado de México, señalado por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Acciones de la autoridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), informó que Ruffo ha recibido la atención correspondiente conforme a la normatividad y los lineamientos aplicables a personas privadas de la libertad, respetando sus derechos.

¿Qué declararon las autoridades sobre la atención a Ernesto Ruffo?

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Respecto al derecho de visita, aunque inicialmente no registró personas en su propuesta de visitantes, por razones humanitarias se autorizó la visita de un familiar, la cual ya se realizó. Además, ha tenido acceso al servicio de llamadas telefónicas conforme a las disposiciones del Centro.

El OADPRS reiteró que Ernesto "N" recibe la atención, servicios e insumos que le corresponden según la normatividad penitenciaria, en condiciones de respeto a sus derechos y bajo los mismos criterios aplicables a otras personas privadas de la libertad en Centros Federales.

Al momento de su ingreso, fue canalizado al área de Observación y Clasificación, donde recibió atención de Psicología, Medicina, Jurídica, Criminología y Trabajo Social para integrar su expediente único.

La SSPC indicó que se le proporcionaron insumos básicos de primera necesidad, como prendas de vestir, calzado y artículos de higiene personal.

En materia de salud, ha recibido atención médica general y especializada en medicina interna, geriatría, neumología, urología y oftalmología.

De igual forma, el Centro Federal le ha suministrado los medicamentos requeridos conforme a sus padecimientos y protocolos establecidos.

Cabe señalar que el pasado 5 de agosto, Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, presentó el "Comité Plural por la libertad de Ernesto Ruffo Appel", cuyo objetivo es garantizar que la vida de su padre no esté en riesgo.

En esa ocasión, manifestó falta de confianza en el proceso judicial de su padre y denunció la cancelación inexplicada de su cuenta bancaria empresarial.

En conferencia de prensa, comentó que acudió a Almoloya para entregar documentos y solicitar autorización para visitar a su padre, quien tiene 74 años.