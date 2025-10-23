logo pulso
Rechaza Ernestina Godoy que exista una "Ley Espía"

Asegura que la reforma fiscal solo busca que plataformas digitales cumplan con sus obligaciones tributarias

Por El Universal

Octubre 23, 2025 07:17 a.m.
A
Godoy aclara que no se espiará a usuarios.

Godoy aclara que no se espiará a usuarios.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, rechazó que las reformas al Código Fiscal de la Federaciónrepresenten una supuesta "Ley Espía", como se ha difundido en redes sociales y algunos medios de comunicación.

A través de sus cuentas oficiales, Godoy desmintió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda revisar en tiempo real las actividades de los usuarios en redes sociales, chats o plataformas digitales.

"Están difundiendo una mentira sobre el Código Fiscal 2026: dicen que el SAT podrá revisar en tiempo real lo que haces en tus redes, chat o en cualquier plataforma digital que uses", escribió.

Explicó que el artículo 3.6, denominado "Revisión en Tiempo Real a las Plataformas Digitales", no autoriza vigilancia sobre personas usuarias, sino que obliga a las empresas tecnológicas —como Uber, Netflix o Mercado Libre— a compartir información fiscal, específicamente sobre su facturación, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No se trata de espiar a nadie ni de revisar tus redes sociales. La medida aplica a las empresas digitales, no a los usuarios", subrayó Godoy, al recalcar que las comunicaciones privadas son inviolables.

La funcionaria enfatizó que este tipo de supervisión ya se realiza en otros países y que el objetivo es asegurar que las plataformas que operan en México paguen los impuestos correspondientes, al igual que cualquier otro contribuyente.

"Esta medida no es para espiarte, es para que las empresas digitales comerciales cumplan como lo hacemos todos los ciudadanos", puntualizó.

