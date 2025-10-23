logo pulso
Suspenden en Tuxpan y Álamo bombeo de agua

Tras derrame de miles de litros de hidrocarburo de Pemex

Por El Universal

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Suspenden en Tuxpan y Álamo bombeo de agua

Xalapa, Ver.- Los miles de litros de hidrocarburo que se fugaron de un oleoducto de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) invaden aguas de ríos, arroyos, riachuelos y hasta áreas de cultivo de las regiones de Álamo y Tuxpan, en el norte de Veracruz.

Pobladores reportan hidrocarburo en los ríos Pantepec y Tuxpan (los cuales pertenecen a la misma Cuenca Hidrológica), así como en afluentes y riachuelos de los que se abastecen de agua potable, a pesar de que personal de Pemex colocó barreras para contener el derrame.

Incluso, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz suspendió el bombeo de agua hacia la ciudad de Tuxpan para evitar que el líquido pudiese llegar contaminado a las viviendas. Y es que en el punto de captación del vital líquido había remanentes del crudo sobre el río Tuxpan.

La fuga provocó que se suspendiera el suministro de agua potable en la cabecera municipal de Tuxpan, donde se anunció que a través de pipas de agua se abastecerá a colonias.

La fuga en el oleoducto de 30” Poza Rica–Madero ocurrió a la altura de la comunidad de Citlaltépetl del municipio de Álamo Temapache, que aún reciente las fuertes afectaciones por lluvias y desbordamientos de ríos.

La paraestatal —que informó contar con más de 600 elementos en la limpieza y remediación del río Pantepec—, reportó que había recuperado más de 180 mil litros de hidrocarburo. Sin embargo, habitantes, ganaderos, productores y campesinos han denunciado que el crudo llegó a arroyos cuya agua usan para cultivos, consumo de animales e incluso para dotar del vital líquido a comunidades.

