“Hay resultados en seguridad”

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó ante senadores que se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburos en el marco del combate al huachicol y aseguró que los homicidios dolosos van a la baja en 23 estados del país, pero admitió que “el que presentemos estas cifras no quiere decir que el problema de seguridad esté resuelto”.

Al comparecer ante el pleno del Senado con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, dijo que se localizaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas y se aseguraron 3 mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, entre otros materiales utilizados para la sustracción ilegal de combustible.

En una comparecencia tersa, con reconocimiento de la oposición del fin de los “abrazos y no balazos” que aplicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, García Harfuch reconoció que el problema de la inseguridad no está resuelto, pero pidió que la ciudadanía sepa que hay avances gracias al trabajo coordinado del gabinete de seguridad con los estados. Sin embargo, dijo, “nuestro trabajo es medible y el que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto”.

Destacó que en el ámbito de la cooperación internacional se ha fortalecido la coordinación con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y permitir el traslado de detenidos.

En el tema de los homicidios dolosos, dijo que se cometieron 32% menos con respecto a 2024, es decir, 27 casos menos por día.

Aseguró que “23 entidades federativas lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos durante el último año; por poner un ejemplo: en Guanajuato, a partir de varias detenciones, pero específicamente la de Francisco “N”, alias Alfa Uno, líder de una célula del Cártel del Golfo, y diversos operativos simultáneos en los estados de Guanajuato, Querétaro y Yucatán, el 18 de marzo, se empezó a registrar una disminución significativa del número de homicidios dolosos diarios, que se redujeron en 61%”.