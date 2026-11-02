logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una segunda oportunidad para su mirada

Fotogalería

Una segunda oportunidad para su mirada

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Recuerdan a las víctimas de incendio

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Recuerdan a las víctimas de incendio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hermosillo, Son.- A un año del incendio de la tienda Waldo´s en el Centro de Hermosillo, la justicia aún no llega para las 24 personas que perdieron la vida.

      El dolor permanece entre sus familiares, quienes el sábado 31 de octubre se reunieron en el Jardín Juárez para recordar a sus seres queridos con una misa oficiada por el padre Julián Valencia.

      Entre recuerdos y ausencias, las familias conmemoraron el primer aniversario de una tragedia que marcó a Sonora y que, doce meses después, mantiene abierto el reclamo para que se esclarezcan los hechos y se castigue a quienes resulten responsables.

      El mortífero incendio ocurrió el 1 de noviembre del año 2025, alrededor de las 15:00 horas, en la sucursal ubicada en la calle Dr. Noriega y Matamoros, en el primer cuadro de Hermosillo. El siniestro dejó 24 personas fallecidas y 15 lesionadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A un año de los hechos, el proceso judicial continúa sin una sentencia. De acuerdo con el seguimiento del caso, 26 personas fueron vinculadas a proceso, pero ninguna permanece en prisión preventiva, por lo que enfrentan el procedimiento en libertad.

      Las investigaciones también evidenciaron irregularidades en materia de seguridad. Aunque el establecimiento contaba con un programa interno de Protección Civil aprobado en 2019, en 2021 recibió un dictamen negativo de Protección Civil Estatal.

      Tras el fatal incendio, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de las 68 sucursales de Waldo´s en Sonora, que reabrieron conforme acreditaron el cumplimiento de las medidas exigidas.

      En el marco del primer aniversario de la tragedia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó sobre la publicación, este 1 de noviembre, de una reforma constitucional que reconoce la protección civil como un derecho humano y crea un organismo autónomo especializado en la gestión integral de riesgos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Morena se deslinda de Taddei y exige investigar contratos del INE
        Morena se deslinda de Taddei y exige investigar contratos del INE

        Morena se deslinda de Taddei y exige investigar contratos del INE

        SLP

        Pulso Online

        Reclama identificar a quienes autorizaron las contrataciones

        Gana amparo contra veto a rentas por plataformas
        Gana amparo contra veto a rentas por plataformas

        Gana amparo contra veto a rentas por plataformas

        SLP

        El Universal

        Un juez ordenó convocar a una asamblea para revisar el reglamento del condominio y permitir el arrendamiento a la propietaria.

        La Corte explica su nueva estructura en un libro
        La Corte explica su nueva estructura en un libro

        La Corte explica su nueva estructura en un libro

        SLP

        El Universal

        La obra aborda la elección de juzgadores y los cambios en el Poder Judicial; fue presentada en Tlaxcala.

        Senadora suma 16 faltas; sigue en Estados Unidos
        Senadora suma 16 faltas; sigue en Estados Unidos

        Senadora suma 16 faltas; sigue en Estados Unidos

        SLP

        El Universal

        Restricciones migratorias dificultan su viaje a México; participa a distancia en algunas comisiones desde Phoenix.