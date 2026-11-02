Recuerdan a las víctimas de incendio

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Hermosillo, Son.- A un año del incendio de la tienda Waldo´s en el Centro de Hermosillo, la justicia aún no llega para las 24 personas que perdieron la vida.

El dolor permanece entre sus familiares, quienes el sábado 31 de octubre se reunieron en el Jardín Juárez para recordar a sus seres queridos con una misa oficiada por el padre Julián Valencia.

Entre recuerdos y ausencias, las familias conmemoraron el primer aniversario de una tragedia que marcó a Sonora y que, doce meses después, mantiene abierto el reclamo para que se esclarezcan los hechos y se castigue a quienes resulten responsables.

El mortífero incendio ocurrió el 1 de noviembre del año 2025, alrededor de las 15:00 horas, en la sucursal ubicada en la calle Dr. Noriega y Matamoros, en el primer cuadro de Hermosillo. El siniestro dejó 24 personas fallecidas y 15 lesionadas.

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A un año de los hechos, el proceso judicial continúa sin una sentencia. De acuerdo con el seguimiento del caso, 26 personas fueron vinculadas a proceso, pero ninguna permanece en prisión preventiva, por lo que enfrentan el procedimiento en libertad.

Las investigaciones también evidenciaron irregularidades en materia de seguridad. Aunque el establecimiento contaba con un programa interno de Protección Civil aprobado en 2019, en 2021 recibió un dictamen negativo de Protección Civil Estatal.

Tras el fatal incendio, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de las 68 sucursales de Waldo´s en Sonora, que reabrieron conforme acreditaron el cumplimiento de las medidas exigidas.

En el marco del primer aniversario de la tragedia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó sobre la publicación, este 1 de noviembre, de una reforma constitucional que reconoce la protección civil como un derecho humano y crea un organismo autónomo especializado en la gestión integral de riesgos.