Maribel Guardia e Imelda Tuñón: cronología de un conflicto

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón pasaron de compartir una relación que parecía de madre e hija, a enfrentarse en los tribunales y protagonizar uno de los escándalos más polémicos del medio del espectáculo.

Tras la muerte de Julián Figueroa, en abril de 2023, ambas se mostraron unidas por el duelo; incluso, la costarricense declaró públicamente que, tanto la joven como su nieto siempre contarían con ella.

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Sin embargo, a principios de 2025, todo esto terminó cuando Maribel denunció a Imelda y destapó todos los problemas, diferencias y presuntas situaciones que, desde su perspectiva, ponían en riesgo al menor. A partir de entonces comenzó una disputa que involucró a la Fiscalía, juzgados familiares y los medios de comunicación.Así ha avanzado el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda TuñónAbril 2023: muere Julián FigueroaTras la muerte de su hijo, Maribel e Imelda aparecieron juntas en los medios de comunicación. La actriz reveló que su nuera y su nieto continuarían viviendo con ella, pues la veía como una hija.Junio 2024: Imelda es vista con un misterioso hombreDurante el estreno de la nueva temporada de "Aventurera", Imelda fue captada de la mano de un misterioso joven y los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular. La joven explicó que no era una relación formal, pues apenas estaba dándose la oportunidad de conocer a alguien; mientras que Maribel reconoció el derecho de su nuera por rehacer su vida.Enero de 2025: Maribel denuncia a Imelda ante las autoridadesImelda y su pequeño hijo dejaron la casa de la actriz. Días después, el 21 de enero, Maribel presentó una denuncia relacionada con el bienestar del menor. La actriz acusó a la joven de supuesto consumo de sustancias y situaciones que ponían al niño en riesgo.Maribel obtiene el cuidado temporal de su nietoTras las acusaciones a la madre del menor, y mientras se llevaban a cabo las averiguaciones, las autoridades concedieron el cuidado temporal del niño a su famosa abuela. Imelda cuestionó el procedimiento y acusó a la también cantante de querer quitarle a su hijo.Marzo de 2025: Imelda recupera la custodia del menorDespués de 38 días con Maribel, el pequeño regresó con su madre de manera provisional por determinación de una jueza familiar. El proceso legal, sin embargo, continuó.2025-2026: El pleito familiar se convierte en una disputa legal prolongadaMaribel continuó buscando mecanismos legales relacionados con la convivencia y la situación de su nieto. En marzo de 2026 desistió de la apelación y quejas relacionadas con la solicitud de guarda y custodia; explicó que su objetivo era poder conseguir un régimen de convivencia con el niño.Febrero de 2026: Imelda deja entrever que Julián Figueroa había sufrido abusoUn audio filtrado en diversos medios volvió a poner a la familia en el ojo del huracán, y es que en la grabación Imelda dejaba entrever que el padre de su hijo había sufrido de abuso por parte de su hermano, José Manuel Figueroa, y que Maribel habría estado al tanto de la situación.Las declaraciones llevaron a José Manuel a interponer acciones legales contra Tuñón. Por su parte, la costarricense negó las palabras de su nuera y expresó su apoyo a Figueroa.Mayo de 2026: cambia la tutela del menorUn juez nombró a Addis Tuñón, tía de Imelda, como la tutora testamentaria del menor; figura que hasta ese momento ocupaba Maribel Guardia. La decisión fue tomada luego de que Imelda denunciara presuntas irregularidades en el proceso testamentario de Julián, situación que provocó un nuevo enfrentamiento.Maribel cuestionó la existencia de un posible conflicto de interés, mientras Addis defendió su nombramiento y negó que buscara favorecer a su sobrina.Septiembre de 2026: Maribel presenta una nueva denuncia, ahora de índole penalEl conflicto volvió a estallar luego de que Imelda relatara públicamente que obtenía medicamentos de psiquiátricos para después dárselos a Julián. A partir de esas declaraciones, el abogado de Maribel confirmó habían presentó una denuncia ante la Fiscalía de CDMX por daños contra la salud y presunto homicidio.Hasta el momento, ninguno de los conflictos ha llegado a un final. Maribel ha declarado que espera, en algún momento, volver a ver a su nieto; mientras que Imelda asegura que es el niño quien no quiere verla.El caso sigue bajo las primeras fases de integración en la Fiscalía capitalina, y algunos medios han reportado que Imelda salió del país en compañía del menor.