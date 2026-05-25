PAN acusa a Morena de persecución política contra Maru Campos

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El

ha decidido cruzar la línea de la

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en contra de la gobernadora de Chihuahua,, y en contra de opositores, denunció, dirigente nacional del PAN.Endesde eladvirtió que la Cuarta Transformación hace unde las instituciones, como la propia FGR, para hostigar a "los buenos gobernadores" como la chihuahuense.políticamente a nuestra gobernadoraporque cometió el pecado de. Lo que tanto les duele, al grado de hostigar, es que precisamente se metió con sus aliados: el crimen organizado", aseguró.afirmó que con esta acción, el gobierno morenista pretende justificar su propia incompetencia y "" a Campos.El dirigente panista cuestionó que si el motivo deles la presunta participación deen Chihuahua, entonces también deberían ser citados a comparecer funcionarios de"No es ningún problema que se siga el. En el PAN estamos a favor dely sus procedimientos, pero no delde las instituciones. Eso es increíble y lo vamos a", añadió.La presidenta de la Cámara de Diputados,, expresó que la gobernadoracuenta con el PAN, con la sociedad civil y con "las y los mexicanos de bien que quieren un país seguro".Desde la Ciudad de México, la legisladora hizo un llamado a lasa acompañar a "los" y señalar y encarcelar a losLamentó que, como en el, haya funcionarios que "han hecho de sus acciones un lamentable" y que por dinero, poder y privilegios ha permitido que losse apoderen de mucho del territorio mexicano.