Rivalidad entre Sheinbaum y Salinas Pliego se reaviva

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Han transcurrido casi cuatro meses desde que el conglomerado Grupo Salinas acordó pagar al SAT su adeudo fiscal de más de 32 mil millones de pesos. Sin embargo, la rivalidad entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se termina de saldar.

Este lunes durante la "Mañanera del Pueblo", la Mandataria federal hizo un llamado a no ver TV Azteca, al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno, desarrollada por perfiles afines al empresario dueño de esta televisora.

"Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit, bueno un X, en este instante", ironizó la Presidenta desde Palacio Nacional.

Convencida de que los medios de comunicación tradicionales sostienen una narrativa para afectar la imagen de su administración, Sheinbaum propuso a su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, implementar un premio llamado "El mitómano de la semana" para contrarrestar información falsa.

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TV Azteca reviró a la Presidencia de la República, advirtiendo que el llamado desde la mañanera es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa.

La televisora de Salinas Pliego acusó que el gobierno federal mantiene una "complicidad al más alto nivel" con el crimen organizado y que la 4T ha arropado en la impunidad a personajes como Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Adán Augusto López y Enrique Inzunza.

"No es la primera vez que la 4T intenta boicotearnos y hasta destruirnos, pero, como siempre lo hemos demostrado, seguiremos siendo líderes en todo lo que hacemos", confió.

Menos institucional que el pronunciamiento de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, fiel a su estilo ríspido, en X deseó a sus seguidores un feliz inicio de semana y "que sigan chillando los narcopolíticos" que "ahí donde lloran es donde debemos exigir".

Grupo Salinas y el adeudo con el SAT

El 29 de enero de 2026, tras años de reveses judiciales y fallos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la firma Grupo Salinas reportó el pago al fisco por más de 32 mil mdp y agregó que, a pesar de estar en profundo desacuerdo, desembolsó aún más de lo justo.

"En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México", indicó.

Al anunciar el cumplimiento de esta responsabilidad fiscal, señaló que buscaba dar vuelta a esta página y poner fin a una "sistemática campaña" en su contra.

Previo a esto, Ricardo Salinas Pliego acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia por presunta persecución política en su contra desde 2023.

En distintas mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que los requerimientos fiscales representen alguna violación a derechos humanos y rechazó que se trate de persecución contra el empresario.

La rivalidad Sheinbaum-Salinas Pliego, sin embargo, no es reciente. El 24 de septiembre de 2025, Grupo Salinas amagó con demandar a la presidenta Sheinbaum por delitos de difamación y daño moral en cortes mexicanas y estadounidenses.

Además, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el empresario expresó su desacuerdo con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación y las acciones de Morena a nivel federal y estatal, en un gobierno que ha acusado de pactar con el crimen organizado.