Adán Augusto desmiente hospitalización y asegura buena salud

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El exlíder del Senado,

, desmintió las versiones de sus "malquerientes", en el sentido de que el fin de semana había sido

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y reportado en una situación "delicada".Contrario a lo que acostumbra, else presentó en elde la Comisión Permanente afable con los reporteros, a quienes aclaró que se encuentra-¿No que estaba?, se le cuestionó.-Pues es unde (Pedro) Ferriz y de (Mario) Di Costanzo y no sé qué. Ya se le olvidó al Di Constanzo cuántos años cobró allá conmigo en el Congreso de Tabasco, respondió.-Goza de-Pues, ¿cómo lo ven ustedes?Por otra parte,expresó suen su decisión de renunciar a la secretaría de Organización de Morena y buscar una diputación en el Congreso de Tabasco."Yo le deseo todo el. Hace muchos años yo le dije que debiera de", comentó.", afirmó y adelantó que, silo invita, lo acompañará para respaldar sus aspiraciones, y "aunque no me invite" asistirá a sus