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Regulará INE "campañas adelantadas"

Por El Universal

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Regulará INE "campañas adelantadas"
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá en su sesión extraordinaria de este jueves los lineamientos con los cuales intenta evitar abusos y garantizar un piso parejo en las conocidas como "campañas adelantadas", el periodo que ya empezaron distintos partidos políticos para elegir a quienes serán sus representantes en la boleta del Proceso Electoral 2026-2027.

      Será a petición del consejero Jorge Montaño que el Consejo General del INE discuta y vote el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027.

      Desde abril, algunos consejeros como Arturo Castillo y Montaño alertaron de la importancia de emitir dichos lineamientos, ante el eventual inicio de los procesos de selección en cada organización política. Sin embargo, el INE desechó el primer documento puesto a consideración por el consejero Castillo.

      ¿Qué regularán estos lineamientos?

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      La propuesta que se espera que el Instituto Nacional Electoral pueda discutir en el Consejo General próximamente incluye que los gastos que se generen en este periodo de selección se le carguen directamente a los partidos políticos como gastos ordinarios, pero con un tope: 3 millones a actividades de los aspirantes y 800 mil a actividades con militantes.

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