Reordenamiento de "pluris" y menos dinero a partidos, propone CSP

El documento incluye también ajustes al presupuesto del INE en años sin comicios

Por El Universal

Febrero 19, 2026 10:10 a.m.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo martes 24 de febrero presentará el proyecto de reforma electoral.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que se proponga incrementar a 508 los diputados, ante la difusión de un supuesto proyecto de la reforma.

"No, es falso, falso", dijo al insistir en que hasta el martes será presentado el proyecto.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó a la Presidenta este martes un documento con ocho puntos clave de modificación en el sistema electoral mexicano. Entre ellos destaca el reordenamiento de representantes plurinominales en ambas Cámaras del Congreso, la reducción del 25% de prerrogativas a partidos políticos y quitarle dos consejerías al pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), además, también disminuirle el presupuesto hasta en 42% en años sin elección federal.

El documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, es un primer esbozo de la iniciativa que la Presidenta deberá entregar al Congreso de manera formal.

Reordenamiento de "pluris" y menos dinero a partidos, propone CSP

El documento incluye también ajustes al presupuesto del INE en años sin comicios

La joven de 23 años fue captada en video mientras insultaba, mordía a una usuaria de Ecobici y amenazaba a policías

El exsecretario de Salud advierte que es una emergencia; cinco estados concentran el 82% de los 3,643 casos y suman 31 muertes

La diputada Valeria Cruz instaló un módulo de vacunación contra sarampión en Iztapalapa, generando debate en redes sociales.