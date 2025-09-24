Van por reforma a Ley de Juegos y Sorteos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja en una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de sancionar a quienes los utilicen para cometer el delito de “lavado” de dinero, anunció la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

En comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, para presentar los resultados del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que dicha modificación a la ley también busca dar certeza a las inversiones de dichos negocios.

“En materia de juegos y sorteos hay interés de esta secretaría por cambiar la ley de la materia, vigente desde 1947, son 78 años sin ninguna modificación, sin actualizarse a pesar de que los avances tecnológicos les impactan. Se trabaja en una legislación que dé certeza a sus inversiones y sancione los posibles ilícitos relacionados con el lavado de dinero”, explicó.

Añadió que al tomar el cargo en la Segob, se reunió con los empresarios del ramo, para acordar cero tolerancia a la corrupción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“El primer acuerdo, no corromper a servidores públicos de Gobernación, la secretaria no tiene representantes ni intermediarios, y que denuncien si alguien les extorsiona”, expresó.