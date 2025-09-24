logo pulso
Estado

Se incrementan los males respiratorios

Alertan a la población a prevenir riesgos, sobre todo en menores

Por Jesús Vázquez

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
MATEHUALA.- Se incrementan las consultas médicas por enfermedades respiratorias, sobre todo en niños, esto debido a los cambios climatológicos como el calor, lluvias y noches frías.

Ante el regreso a clases se han presentado muchos casos, ya que los padres de familia envían a sus hijos con problemas respiratorios como la gripe y sin cubrebocas, y al juntarse con los demás niños está provocando que se enfermen.

Se recomienda a los padres de familia que si los menores están enfermos no los envíen a clases para evitar que se sigan incrementado contagios de enfermedades respiratorias. 

Se han incrementado las consultas médicas en los centros de salud, e inclusive con los médicos particulares de bajo costo, dado que es más rápida la atención, los doctores de medicina particular han reportado que la mayoría de los pacientes que han tenido es menores con problemas respiratorios.

Por su parte, los maestros han manifestado que si los menores están enfermos no los manden a la escuela para evitar más contagios de enfermedades entre los niños.

