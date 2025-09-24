EL UNIVERSO CREATIVO DE LEONARDO DA VINCI

El próximo 26 de septiembre el Centro Cultural El Atrio y el Museo del Virreinato presentarán la exposición 500 años del genio Leonardo da Vinci. La muestra reúne reproducciones de algunas de las obras y estudios más reconocidos del artista e inventor italiano.

La gestión para traer esta exposición de alto nivel a San Luis Potosí fue realizada por la dirección del Museo del Virreinato, bajo el liderazgo de la directora Elizabeth Rodríguez Romero, quien se encargó de coordinar todos los aspectos necesarios para hacer posible este destacado acontecimiento cultural. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para que la comunidad potosina pueda disfrutar de una ventana al universo creativo de Da Vinci.

La muestra es itinerante y ha recorrido ciudades de Europa como Venecia y Roma, además de varios espacios culturales en México.

Su llegada a San Luis Potosí ofrece un acercamiento a los múltiples intereses de Da Vinci, figura central del Renacimiento por su capacidad de integrar arte y ciencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las piezas que se presentan se encuentran reproducciones de La Mona Lisa y El Hombre Vitruviano, así como diseños y bocetos anatómicos que muestran la amplitud de su pensamiento. Estos materiales permiten observar la manera en que Da Vinci abordó tanto la representación artística como la exploración técnica.

La propuesta busca mostrar el impacto de su obra más allá de la pintura, abarcando disciplinas como la ingeniería y la anatomía. La selección de trabajos y modelos ilustra cómo su visión se adelantó a su tiempo y cómo sus ideas continúan siendo estudiadas y reinterpretadas.

Con esta exposición, el público potosino tendrá acceso a una revisión del legado de Leonardo da Vinci a través de piezas que reflejan su inquietud intelectual y su influencia en la historia de la cultura occidental. La muestra se abre al público de 10:00 a

18:00 horas.