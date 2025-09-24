Individuo es apresado por lesionar a su rival

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Álvaro “N”, por su probable participación en el delito de lesiones calificadas, ocurrido en el municipio de Rayón.

El imputado es señalado por lo ocurrido a principios del mes de septiembre de 2025 en un negocio que se ubica en el municipio Rayón, en donde este sujeto habría herido a la víctima, por lo cual se abrió una carpeta de investigación en su contra.

Una vez judicializado el caso, el Juez de control libró el mandamiento en contra del señalado, el cual fue ejecutado por elementos de la PDI en calles del municipio de Rioverde. Posteriormente, Álvaro “N” fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de la zona. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, quien será la encargada de definir su situación jurídica en la audiencia inicial correspondiente.