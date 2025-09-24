logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Fotogalería

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Individuo es apresado por lesionar a su rival

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo es apresado por lesionar a su rival

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Álvaro “N”, por su probable participación en el delito de lesiones calificadas, ocurrido en el municipio de Rayón.

El imputado es señalado por lo ocurrido a principios del mes de septiembre de 2025 en un negocio que se ubica en el municipio Rayón, en donde este sujeto habría herido a la víctima, por lo cual se abrió una carpeta de investigación en su contra.

Una vez judicializado el caso, el Juez de control libró el mandamiento en contra del señalado, el cual fue ejecutado por elementos de la PDI en calles del municipio de Rioverde. Posteriormente, Álvaro “N” fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de la zona. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, quien será la encargada de definir su situación jurídica en la audiencia inicial correspondiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Individuo es apresado por lesionar a su rival
Individuo es apresado por lesionar a su rival

Individuo es apresado por lesionar a su rival

SLP

Redacción

Presunto fardero es sorprendido en flagrancia
Presunto fardero es sorprendido en flagrancia

Presunto fardero es sorprendido en flagrancia

SLP

Redacción

Detienen a hombre por tentativa de feminicidio
Detienen a hombre por tentativa de feminicidio

Detienen a hombre por tentativa de feminicidio

SLP

Redacción

Cae supuesto asaltante de tiendas OXXO
Cae supuesto asaltante de tiendas OXXO

Cae supuesto asaltante de tiendas OXXO

SLP

Redacción