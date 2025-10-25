logo pulso
Restablecen al 100% el servicio eléctrico tras lluvias en la Huasteca

Trabajadores de la CFE se mantendrán en zonas afectadas para realizar reparaciones definitivas

Por El Universal

Octubre 25, 2025 11:01 a.m.
A
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya fue reestablecido al 100% el suministro eléctrico a los usuarios afectados por las lluvias en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en el oriente de México.

En un comunicado, indicó que para atender la emergencia desplegó a 1 mil 602 trabajadores y trabajadoras electricistas, así como 503 vehículos pick-up, 219 grúas articuladas, 6 helicópteros, 8 drones, 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos.

La CFE refirió que sus trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.

Labores de limpieza en municipios afectados por lluvias en Veracruz. Foto: Especial

La víspera, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Directora General de la Comisión, Emilia Calleja Alor, informó que a dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones se había logrado el restablecimiento del servicio eléctrico al 99.82% en las comunidades afectadas.

