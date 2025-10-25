Asesinan a tiros en zona de Tepito a 3 personas

Ciudad de México.- Tres hombres fueron asesinados a tiros en un ataque directo registrado la tarde de este viernes en la zona de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc. Una mujer resultó lesionada.

Dos de las víctimas son jóvenes que serían vendedores de ropa, mientras que el tercero es un hombre que al parecer caminaba por la zona comercial.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un joven se acercó a pie a los puestos semifijos del Eje 1 Norte, casi esquina con Tenochtitlán, en la colonia Morelos, y disparó contra los comerciantes.

Las dos víctimas fueron identificadas como Joshua Villanueva López de 20 años y Edi Marco Martínez Eurosa de 22.

En la agresión, un hombre de aproximadamente 55 años que pasaba por la zona fue alcanzado por las balas.

Policías asignados a la vigilancia de la zona persiguieron al agresor sobre la calle Tenochtitlán hasta que entró a una vecindad y escapó por una de las salidas, donde lo esperaba una motocicleta, de acuerdo con información de la SSC.

En la agresión una vendedora de cinturones también resultó herida en las piernas, por lo que fue llevada a un hospital.

En el lugar murió uno de los jóvenes y el transeúnte, mientras que el otro herido fue llevado al Hospital General de Balbuena donde se reportó su deceso, confirmó la SSC.