Limpieza avanza en Poza Rica y Álamo

Por El Universal

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
Limpieza avanza en Poza Rica y Álamo

Xalapa, Ver.- Las tareas de limpieza en las zonas urbanas de Poza Rica y Álamo, afectadas por lluvias y desbordamiento de ríos, llevan un avance en promedio de 80%, pero en zonas rurales, la limpieza, ayuda humanitaria y los trabajos de restablecimiento de caminos fluyen lentamente.

A 15 días de la tragedia que enlutó al norte de Veracruz, la euforia de las autoridades por el avance de limpieza en zonas urbanas contrasta con imágenes de zonas más apartadas y rurales.

En un estado en donde hasta el momento suman 35 muertos, las autoridades reportan que Poza Rica, el epicentro de los daños por el desbordamiento del río Cazones, registra un 83% de avance en la limpieza urbana.

Mientras que, en la región citrícola de Álamo, las cuadrillas de la secretaria de Marina, Ejército mexicano y del gobierno estatal, llevan un progreso que alcanza el 80%.

En la cabecera municipal aún existen zonas devastadas y docenas de poblados incomunicados. Los caminos para llegar a Zontecomatlán están reabiertos parcialmente, ya que aún hay aludes y el terreno es de difícil acceso.

El acceso a la cabecera está abierto por el camino a Chicontepec, pero se sigue trabajando en la zona porque el deslave es de proporciones mayores; el otro acceso, desde Huayacocotla, se encuentra abierto, pero solo a Zontecomatlán.

