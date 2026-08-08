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Restablecen Perú y México su relación

Por El Universal

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Restablecen Perú y México su relación
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      Ciudad de México.- México y Perú acordaron este viernes el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y reafirmaron el respeto al derecho internacional, además destacaron "los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación".

      Este restablecimiento de relaciones entre ambos países se da en el marco de la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia peruana y se otorgó un salvoconducto a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, quien viajó a México luego de permanecer bajo asilo diplomático en la embajada mexicana.

      "Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

      "Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas", indicaron las cancillerías de ambos países en un comunicado conjunto.

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      Después de acordarse el establecimiento de las relaciones diplomáticas, México y Perú trabajan en una hoja de ruta para la reapertura de sus embajadas.

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