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Retiro de visa es asunto de soberanía: Morena

Por El Universal

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Retiro de visa es asunto de soberanía: Morena
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      Ciudad de México.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, argumentó que el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán por parte del gobierno de Estados Unidos es un asunto político y de defensa de la soberanía nacional porque es una persona "políticamente expuesta".

      Dijo que "para nosotros lo que ha sucedido, especialmente con Andrés López Beltrán, es un asunto político, porque es una persona políticamente expuesta y obviamente es un personaje de nuestro movimiento, es un militante de nuestro momento, era parte de la dirección".

      Dijo: "Y eso significa la intervención que se quiere hacer, insisto, por parte de un sector del gobierno de Estados Unidos en la política de México".

      Cuestionada sobre la información de la FGR de que no hay investigación contra López Beltrán por huachicol fiscal, dijo que esa institución ha dado la información del día de ayer, donde desestima estos señalamientos de diversos actores de la oposición, dejando claro que no hay una investigación.

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      "Y desde un principio la venimos diciendo, no somos los presidentes de los partidos ni ministerios públicos, ni jueces", y dijo que será la autoridad la encargada de investigar.

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