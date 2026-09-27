Retoman normalidad habitantes de Juchitán

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Juchitán, Oax.- Poco a poco, la normalidad va imponiendo su rostro entre la población juchiteca, que comienza a desprenderse de la sorpresa que le causó la detención de su presiente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, el pasado 23 de este mes.

"Hoy veo que hay más compañeros vendiendo y un poco más de paisanos comprando. No es como siempre, pero siento que la gente ya está agarrando confianza en salir de sus casas", afirmó Juan Blas, representante de unos mil comerciantes del Mercado Municipal 5 de Septiembre.

Agregó que los comerciantes del mercado que está en el centro han comentado que se sienten más seguros por la presencia de los marinos y soldados recorriendo las calles de Juchitán al lado de la Guardia Nacional (GN).

Por su parte, el representante de la Alianza del Transporte Federal, Desiderio de Gyves, expresó su satisfacción por la designación de Francisco Vásquez como comisionado provisional de Juchitán y confió en que regrese la paz.

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Los directivos de las escuelas de todos los niveles que suspendieron clases desde el pasado jueves, para proteger a los alumnos de posibles disturbios tras la detención del alcalde juchiteco, anunciaron que este lunes reanudarán sus labores académicas.

La noche del viernes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la designación del locutor de radio y presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zapotecos, Francisco Vásquez Jiménez, como comisionado municipal temporal de Juchitán de Zaragoza.