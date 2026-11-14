Revisará gobierno diferencias de cifras

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno mantiene una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para revisar la diferencia entre las cifras de homicidios dolosos registradas durante 2025, luego de que ambos organismos reportaran cantidades distintas de víctimas.

Al ser cuestionada sobre las razones de esta discrepancia durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que las cifras del gabinete de seguridad tienen como fuente principal los reportes de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), que informan diariamente sobre las carpetas de investigación iniciadas por homicidios dolosos y el número de víctimas registradas en cada una.

Precisó que las fiscalías de los 32 estados reportan diariamente sus registros al secretariado ejecutivo y estos datos son sometidos a revisiones semanales para actualizar las estadísticas.

En contraste, expuso que la metodología del Inegi parte de los registros administrativos relacionados con las defunciones, particularmente de los certificados de fallecimiento, elaborados por médicos legistas o personal médico, así como de las actas de defunción expedidas por los registros civiles.

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