Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

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Luis Fernando Gámez Macías será la propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para presidir la Directiva del Congreso del Estado durante el último año de la LXIV Legislatura, luego de que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) acordara que esta fuerza política encabece el órgano legislativo.

El secretario de la JUCOPO, Héctor Serrano Cortés, confirmó que la propuesta será votada por el Pleno el próximo lunes, antes del inicio del quinto periodo de sesiones ordinarias. Aseguró que el acuerdo se alcanzó con el consenso de las distintas fuerzas políticas y que no hubo resistencia para que el PVEM asumiera la presidencia.

El cambio dejaría la presidencia que actualmente ocupa la priista Sara Rocha Medina en manos del PVEM para el último año de la Legislatura.

"Hay consenso, por eso mi gratitud con todos, no hubo ningún tipo de resistencia de nada, en absoluto. Ya sabe (el diputado) que iba a ser propuesto, ya lo sabe", expresó el coordinador del PVEM.

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Gámez Macías es diputado por el Distrito IX en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y actualmente encabeza la Comisión de Vigilancia. Su trabajo legislativo también ha estado marcado por los señalamientos al funcionamiento de Interapas y por cuestionamientos al ayuntamiento de San Luis Potosí tras denuncias en los servicios básicos.

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Por ahora, el cambio en la Mesa Directiva no contempla modificaciones en las presidencias de las comisiones. Serrano Cortés señaló que ese tema no ha sido abordado en la JUCOPO y que el siguiente paso será terminar de integrar la Mesa que será sometida a votación del Pleno.