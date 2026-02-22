logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN ARMONÍA!

Fotogalería

¡GRAN ARMONÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reynosa amanece incomunicada por bloqueos y quema de vehículos

Usuarios reportan incendios y ponchallantas; autoridades llaman a evitar zonas de riesgo.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 11:20 a.m.
A
Reynosa amanece incomunicada por bloqueos y quema de vehículos

REYNOSA

, Tamps., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Con
bloqueos en las entradas a la ciudad,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


quema de neumáticos y vehículos, así como ponchallantas en calles y avenidas, Reynosa, Tamaulipas quedó incomunicada esta mañana de domingo causando pánico entre los ciudadanos.
Las carreteras de Reynosa a Monterrey, Matamoros, Victoria, San Fernando, Río Bravo así como la zona Ribereña se quedaron sin circulación luego de que se colocaran camiones de diversas empresas, así como vehículos particulares para evitar el paso.
Usuarios de redes sociales compartieron gráficas de unidades incendiadas, así como ponchallantas en diversas zonas de la ciudad por lo que los conductores tuvieron que encontrar rutas alternas para evitar el peligro.
En la colonia Aquiles Serdán se incendió una unidad de transporte público para bloquear la calle Dren de las Mujeres y posteriormente se reportó un fuerte estruendo.
Se reportó que sujetos armados bajaron a usuarios de transporte público para bloquear con las unidades diversas calles y avenidas de la ciudad.
Se pidió a los ciudadanos, mantenerse en casa y evitaste las zonas de conflicto, así como que quienes se encontraban en la calle, buscarán lugares seguros para refugiarse.
A los brigadistas voluntarios, se les solicitó no circular por las zonas de riesgo, así como evitar usar las torretas con sonidos de emergencia para evitar ser blanco de ataques.
En grupos de redes sociales del Valle de Texas, se pide no cruzar hacia Reynosa en tanto la situación de riesgo se mantenga activa.
Hasta el momento, las autoridadesno han dado a conocer estos hechos que mantienen a los ciudadanos en alerta total.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reynosa amanece incomunicada por bloqueos y quema de vehículos
Reynosa amanece incomunicada por bloqueos y quema de vehículos

Reynosa amanece incomunicada por bloqueos y quema de vehículos

SLP

El Universal

Usuarios reportan incendios y ponchallantas; autoridades llaman a evitar zonas de riesgo.

Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco
Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco

Bloqueos y quema de vehículos afectan Michoacán y Jalisco

SLP

El Universal

Se registran quemas de camiones en Buenavista, Apatzingán, Aguililla y otros municipios de Michoacán.

Refinería les trae enfermedades
Refinería les trae enfermedades

Refinería les trae enfermedades

SLP

El Universal

Caen operadores del CJNG en dos estados
Caen operadores del CJNG en dos estados

Caen operadores del CJNG en dos estados

SLP

El Universal