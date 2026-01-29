Se amparan Ocesa y Lobo por muertes en Axe Ceremonia

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- La defensa de la familia de Berenice Giles Rivera, una de los dos fotógrafos fallecidos en el festival Axe Ceremonia, aseguró que Ocesa y Seguridad Privada Lobo tramitaron amparos para detener el acuerdo mediante el que se les daba la calidad de imputadas en el proceso por la muerte de los reporteros.

Fabián Victoria, abogado de los padres de Berenice, dijo que las dos empresas tramitaron los amparos dos días antes de la acusación.

"Esos dos amparos, Ocesa y Lobo los presentaron el día 12 de enero, el acuerdo que le dio la calidad de imputadas a Lobo y a Ocesa es de fecha 14 de enero de 2025 (sic). Esto quiere decir que dos días antes, Ocesa y Lobo ya se habían amparado contra ese acuerdo que les cambiaba la calidad a imputadas", dijo el abogado este miércoles.

El viernes 23 de enero, la familia Giles y su defensor aseguraron que se les notificó a Ocesa y Seguridad Privada Lobo por el delito de homicidio, por la muerte de los fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles.

El representante de la familia aseguró que se demandará a la Secretaría de Cultura local por la publicación del pasado 13 de enero en redes sociales, donde se invitaba a un taller de fotografía en conciertos con el mensaje "¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?".