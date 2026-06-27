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Se anotan otros 25 de la transformación

Por El Universal

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Se anotan otros 25 de la transformación
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      Ciudad de México.- Por cuarto día en el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigencia de Morena registró a los aspirantes a encabezar coordinaciones estatales, ayer tocó el turno a las de Sonora, Quintana Roo, Querétaro y San Luis Potosí.

      Entre batucadas y porras de cientos de adeptos provenientes de dichas entidades fueron pasando uno a uno los 25 morenistas, petistas y verde ecologistas que se inscribieron directamente con Ariadna Montiel, presidenta de Morena, y Citlalli Hernández, secretaria de elecciones.

      Querétaro fue la entidad con el mayor número de aspirantes, 10: nueve que acudieron ante las autoridades partidarias y uno que realizó el trámite en línea desde el 22 de junio (Santiago Nieto, exdirector del IMPI).

      En Quintana Roo se registraron cinco aspirantes a dirigir los trabajos partidarios en la entidad, para posteriormente convertirse en el candidato a la gubernatura.

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      La diputada Marybel Villegas defendió su pasado partidista en el PAN, PRI y PRD, porque le ha dejado "madurez política y una madurez en lo personal".

      Finalmente, para designar al coordinador de San Luis Potosí se registraron: Aid Ávila Covarrubias, Daniel Montelongo Ortiz, Ana Dora Cabrera y Carlos Artemio Arreola.

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