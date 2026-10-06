Se entrega médico por caso de sueros

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Hermosillo, Son.- El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, implicado en la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados, se entregó voluntariamente en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

El fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que previo a su entrega, se realizaron cateos, aseguramientos de bienes y vehículos, además de acciones que restringieron al investigado la posibilidad de disponer de recursos en cuentas bancarias, reduciendo de manera importante su margen de operación.

Ante este escenario, sus abogados establecieron contacto con la autoridad para que Jesús Maximiano se presentara este lunes y quedara a disposición, procediéndose posteriormente a ejecutar uno de los mandamientos judiciales existentes en su contra.

El médico Jesús Maximiano fue ingresado al Centro de Reinserción Social, desde donde será presentado ante el juez correspondiente para el desarrollo de la audiencia inicial.

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Por su parte, el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, indicó que el imputado fue sometido al certificado médico correspondiente y que su estado de salud es delicado. Su condición de salud será atendida y vigilada conforme a los protocolos.