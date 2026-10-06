logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se entrega médico por caso de sueros

Por El Universal

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Se entrega médico por caso de sueros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hermosillo, Son.- El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, implicado en la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados, se entregó voluntariamente en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

      El fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que previo a su entrega, se realizaron cateos, aseguramientos de bienes y vehículos, además de acciones que restringieron al investigado la posibilidad de disponer de recursos en cuentas bancarias, reduciendo de manera importante su margen de operación.

      Ante este escenario, sus abogados establecieron contacto con la autoridad para que Jesús Maximiano se presentara este lunes y quedara a disposición, procediéndose posteriormente a ejecutar uno de los mandamientos judiciales existentes en su contra.

      El médico Jesús Maximiano fue ingresado al Centro de Reinserción Social, desde donde será presentado ante el juez correspondiente para el desarrollo de la audiencia inicial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por su parte, el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores, indicó que el imputado fue sometido al certificado médico correspondiente y que su estado de salud es delicado. Su condición de salud será atendida y vigilada conforme a los protocolos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        AMLO califica captura de El Mayo como extrajudicial
        AMLO califica captura de El Mayo como extrajudicial

        AMLO califica captura de El Mayo como extrajudicial

        SLP

        El Universal

        Tras la detención de El Mayo, AMLO suspendió relaciones diplomáticas y destacó la violencia en Sinaloa.

        UNAM abre registro para licenciaturas abiertas y a distancia
        UNAM abre registro para licenciaturas abiertas y a distancia

        UNAM abre registro para licenciaturas abiertas y a distancia

        SLP

        El Universal

        Los interesados deben consultar requisitos y procedimientos en el sitio oficial CASE.

        Recién nacida es entregada a su madre tras prueba genética
        Recién nacida es entregada a su madre tras prueba genética

        Recién nacida es entregada a su madre tras prueba genética

        SLP

        El Universal

        La Procuraduría de Protección de Derechos del DIF CDMX acompañó a la familia para el registro tras la entrega de la niña.

        CNI se suma a investigación por asesinato de estudiantes en UAEM
        CNI se suma a investigación por asesinato de estudiantes en UAEM

        CNI se suma a investigación por asesinato de estudiantes en UAEM

        SLP

        El Universal

        Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para determinar el móvil del asesinato en la Preparatoria 2.