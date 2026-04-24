Se espera deportación de Farías tras detención: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal espera que el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal, sea deportado tras su detención en Argentina, pues entró al país con un pasaporte falso.

"Se está solicitando la deportación y en caso de que no fuera así, ya se establecerían las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya deportación, dado que entró de manera ilegal", explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril, la mandataria señaló que el acusado sigue en Argentina y se están realizando todas las gestiones con el gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para llevar a cabo su deportación.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la localización de Fernando Farías se dio como resultado de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Unidad de Inteligencia Naval; la FGR por conducto de Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

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La mandataria federal recordó que en marzo de 2025, se dio a conocer el aseguramiento del buque "Challenge Procyon" cargado con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Explicó que una vez que se realizaron los análisis, se encontró que había entrado de contrabando.

Tras el aseguramiento, se prohibió que el combustible ingrese a México con permisos temporales, se incrementó la vigilancia a buques y la Secretaría de Energía vigila la entrada a través de aduanas de combustible importado.

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"Se inició una investigación con la Fiscalía General de la República, que se sumó a investigaciones que tenía la fiscalía de algunas denuncias que se habían hecho previamente, que aquí lo informó en su momento el fiscal Gertz Manero. A partir de ahí se piden órdenes de aprehensión que señala la investigación y había algunas personas de la Secretaría de Marina que estaban involucradas en este caso", detalló.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo puntualizó que la Secretaría de Marina fue firme al advertir que cualquier funcionario implicado con este delito, sería investigado por la FGR.

"A partir de ahí se detienen algunas personas y otra persona que es la que se detuvo el día de ayer, se fugó del país y el día de ayer a través de Interpol, que son estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo, fue detenido", detalló Sheinbaum Pardo al hablar del caso Farías.

Mencionó que en esta semana, Ulises Lara, vocero de la FGR y Omar García Harfuch ofrecieron una conferencia de prensa para dar detalles sobre detenciones relevantes a quienes vendían combustible ilegal y quienes emitían facturas falsas de la venta de combustible.

"Es decir, esta carpeta de investigación (sobre) una red que existía, que ya no existe, una red que existía de entrada de combustible ilegal a nuestro país que se dio particularmente en los primeros meses del 2025, cuando se hace esta investigación a partir del buque que llega a Tampico", dijo.