Se fractura alianza PT-Morena en Zacatecas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del Partido del Trabajo (PT) y exaspirante a la coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Zacatecas, Geovanna Bañuelos, manifestó su malestar por el resultado de la encuesta realizada por Morena, la cual arrojó como ganadora a la también legisladora morenista, Verónica Díaz.
Cuestionada acerca de si estaría analizando contender solo bajo las siglas de su partido político apuntó: "No estoy en ese momento".
"¿Ellos -Morena- ya eligieron a la senadora Verónica", se le cuestionó: "Ellos", respondió molesta Bañuelos, quien dio por terminada la entrevista.
Un poco antes comentó que el PT esperará "el incorporarnos a la etapa de la coalición en la que nosotros habremos de ser contemplados".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"No ha participado el Partido del Trabajo, su dirección nacional, en los resultados de un proceso que nosotros consideramos que es un proceso interno de Morena, que no lo descalificamos, que lo respetamos, pero que no está en la etapa en la que debió estar, que es la incorporación de los perfiles, no solamente del estado de Zacatecas, sino del resto de las entidades, de los perfiles del Partido del Trabajo".
no te pierdas estas noticias
México y EU aplazan cuarta ronda del T-MEC por agenda internacional
El Universal
La cuarta ronda del T-MEC se pospone hasta octubre debido a la visita de Xi Jinping y la cumbre del G20.
Lagarto de casi dos metros intenta atacar a hombre en Buctzotz
El Universal
El reptil fue trasladado a la UMA en Río Lagartos para recibir atención y ser liberado.
Movimiento Ciudadano denuncia a delegado del IMSS en Veracruz
El Universal
Movimiento Ciudadano presentó denuncia penal ante la FGR contra Roberto Ramos Alor por abuso de autoridad.