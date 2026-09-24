Se fractura alianza PT-Morena en Zacatecas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del Partido del Trabajo (PT) y exaspirante a la coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Zacatecas, Geovanna Bañuelos, manifestó su malestar por el resultado de la encuesta realizada por Morena, la cual arrojó como ganadora a la también legisladora morenista, Verónica Díaz.

Cuestionada acerca de si estaría analizando contender solo bajo las siglas de su partido político apuntó: "No estoy en ese momento".

"¿Ellos -Morena- ya eligieron a la senadora Verónica", se le cuestionó: "Ellos", respondió molesta Bañuelos, quien dio por terminada la entrevista.

Un poco antes comentó que el PT esperará "el incorporarnos a la etapa de la coalición en la que nosotros habremos de ser contemplados".

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"No ha participado el Partido del Trabajo, su dirección nacional, en los resultados de un proceso que nosotros consideramos que es un proceso interno de Morena, que no lo descalificamos, que lo respetamos, pero que no está en la etapa en la que debió estar, que es la incorporación de los perfiles, no solamente del estado de Zacatecas, sino del resto de las entidades, de los perfiles del Partido del Trabajo".