Se negó el registro por varias anomalías

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Aportaciones en efectivo, algunas de empresas cuestionadas, depósitos hechos por ministros de culto y otros de ellos afiliando a feligreses, intentos de soborno a verificadores del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la falsificación y edición de fotografías para acreditar militantes fueron parte de las irregularidades que el INE encontró a las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, a las que negó el registro como partido político el jueves.

Ambas organizaciones formaron parte de un documento que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió al INE la noche del martes, con información sensible sobre el presunto financiamiento irregular y posiblemente ilegal.

De las 11 consejerías que integran el pleno del INE, seis votaron en contra de otorgar el registro a México Tiene Vida, representada por Eduardo Zamarripa y Jorge Garza; y siete en contra de Que Siga la Democracia, cuyo representante es Édgar Garza, esposo de la diputada federal por Morena, Gabriela Jiménez.

Entre las irregularidades de México Tiene Vida, mismas que el INE dio cuenta en su sesión de Consejo General, están que mantuvo a 98 personas ministras de culto afiliadas en al menos 58 asambleas distritales. En total, la organización tuvo irregularidades en 8 mil 116 registros y, de esos, en 3 mil 62 se acreditó la simulación de la voluntad de los ciudadanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las irregularidades que encontraron a Que Siga la Democracia, satélite de Morena y presidida por el exmorenista Édgar Garza, están la falsificación de documentos como la credencial de elector para presentar afiliados y posibles depósitos de empresas sancionadas por la autoridad fiscal.

"Se advirtió la manipulación de fotografías insertas en credenciales para votar y el uso de otras fuentes, como pantallas, para hacerlas pasar como fotografías vivas de las personas ciudadanas que supuestamente consintieron su afiliación. Asimismo, se identificaron casos en los que se alteraron credenciales para votar y formatos físicos en los que se simuló al menos uno de los elementos que debían integrar el expediente correspondiente".

Además, dicha organización fue señalada por la UIF de haber recibido depósitos de personas morales no autorizadas y aportaciones en efectivo y en especie, asunto que tampoco permite la ley electoral.