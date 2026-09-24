Sedena despliega a 600 militares en Guanajuato

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó a 600 elementos en tierra desde distintos puntos de México con destino Guanajuato.

Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las medidas permanentes para fortalecer la paz en la entidad.

A su arribo, el personal se incorpora a las labores que desarrolla la 16/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en dicho estado, con la intención de reforzar la seguridad.

Entre las actividades que van a llevar a cabo se encuentran patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas actuando con apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.

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Esta dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, destacó que se continúa contribuyendo de forma determinante a la desarticulación de las agrupaciones criminales mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia. Remarcó que a través de acciones y operaciones en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales se genera un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población.