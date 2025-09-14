Semana Nacional de Salud Pública 2025 supera metas nacionales

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que la Semana Nacional de Salud Pública 2025, realizada del 6 al 13 de septiembre en toda la República mexicana, bajo el lema "Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar", concluyó con resultados históricos que superaron las metas nacionales establecidas.

A través de un comunicado, explicó que la meta planteada para esta edición fue de 20 millones de personas alcanzadas y 30 mil actividades realizadas. Sin embargo, dijo, los resultados superaron ampliamente esas cifras, porque se llevaron a cabo 35 mil 668 actividades de promoción y prevención de la salud y se alcanzó a 26.2 millones de personas en todo el territorio nacional, es decir, un 131% de la cobertura poblacional planteada como meta original.

Aunado a ello, detalló que la Semana Nacional de Salud Pública no sólo acercó la prevención a las comunidades, sino que también permitió realizar diagnósticos y generar indicadores que muestran cómo se encuentra la salud de la población, constituyendo una herramienta estratégica para orientar políticas públicas y fortalecer la atención primaria.

Semana Nacional de Salud Pública 2025 incluye campañas de vacunación contra VPH y sarampión

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, indicó que las acciones implementadas incluyeron campañas de vacunación, con la aplicación de 7 mil 862 dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como 385 mil 955 dosis contra sarampión, fundamentales para proteger a la niñez y prevenir brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.

Añadió que el esfuerzo fue posible gracias a la participación coordinada de las 32 entidades federativas, instituciones del sector salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, gobiernos locales, medios de comunicación y la participación activa de las y los mexicanos.

Asimismo, destacó que con estos resultados, la Secretaría de Salud refrenda su compromiso de acercar la prevención, la atención oportuna y la promoción de hábitos saludables a todas las comunidades del país, priorizando a las poblaciones más vulnerables, al tiempo que fortalece la capacidad de diagnóstico y análisis del estado de salud de la población mexicana.