Senado aprueba creación de 3 comisiones bicamerales

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- El

acordó,

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del inicio de esta legislatura, instalar las primeras tres: para lade laen tareas de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional y del Canal de Televisión del Congreso.Lapara lade laen tareas de Seguridad Pública tiene como objeto principal el análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo Federal respecto a las acciones de dicha Fuerza Armada.Lade Seguridad Nacional tendrá entre sus atribucionesal, conocer el informe que presente el Consejo de Seguridad Nacional, así como enviar al Consejo de Seguridad Nacional cualquier recomendación que considere apropiada.El Senado considera que ladel Canal de Televisión del Congreso General cobra gran relevancia porque dicho medio de comunicación es uninstitucional yLa presidenta del, destacó la importancia de que ambas cámaras del Poder Legislativoa través de las, además de los temas particulares que cada una de ellas atiende.-----¿Qué es unaDe acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), son comisiones de trabajo conjuntas, con la participación de lasdel Congreso de la Unión, para atender. En la mayoría de los casos, se integran por mandato de Ley.