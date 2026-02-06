Sentencian a 122 años de prisión al feminicida de Paola Bañuelos en Baja California

TIJUANA, BC.- A 122 años y 10 meses de prisión fue sentenciado Sergio Daniel "N", responsable del feminicidio de Paola Bañuelos. Se trata de uno de los fallos más severos emitidos en Baja California en lo que va del año por violencia de género en México.

La resolución fue emitida en Mexicali durante la audiencia de individualización de sanciones, donde el juez acreditó plenamente la responsabilidad penal del acusado por los delitos de feminicidio y desaparición agravada.

La pena acumulada incluye décadas de prisión por cada delito, además de sanciones económicas y una reparación del daño superior al millón de pesos en favor de la familia de la víctima.

El caso provocó una fuerte movilización social desde 2024 cuando Paola Andrea fue reportada como desaparecida tras abordar un vehículo de plataforma digital durante la madrugada. Días después, su cuerpo fue localizado en una zona rural, lo que detonó protestas y exigencias públicas de justicia que se mantuvieron durante todo el proceso judicial.

En la audiencia, familiares de la joven presenciaron la lectura de la sentencia, que cierra una etapa legal marcada por peritajes, testimonios y seguimiento mediático nacional, se informó. Además, el tribunal comprobó la gravedad de los hechos y la necesidad de imponer una sanción ejemplar frente a la violencia extrema contra mujeres.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que la sentencia representa un mensaje claro de que los feminicidios no quedarán impunes, y reiteró que el estado mantendrá una postura firme para garantizar justicia a las víctimas, fortaleciendo la coordinación institucional y la atención especializada en delitos de género.

La condena coloca este proceso entre los más relevantes en materia de justicia penal reciente en el norte del país, y reabre el debate sobre la responsabilidad institucional, la seguridad de las mujeres y la necesidad de sentencias contundentes.